Betrügerische Anrufe in Tirol und Bayern: Drei Männer verhaftet, Beute beschlagnahmt

Weil ihre Tochter vermeintlich in einen schweren Unfall verwickelt war, machte sich unter anderem ein Tiroler Ehepaar auf den Weg nach Bayern, um Geld und Wertgegenstände als „Kaution" zu übergeben. Drei Verdächtige konnten dort nun geschnappt werden – inklusive wertvoller Beute.

Innsbruck – Drei Männer, die durch Betrugsmaschen hohe Geldsummen und etliche Wertgegenstände erbeutet haben – unter anderem von einem Innsbrucker Ehepaar – wurden am Dienstag in Bayern festgenommen. Ausgeforscht werden konnten sie dank intensiver Fahndung der Bayrischen Polizei, in Absprache mit den Tiroler Kollegen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Insgesamt beschlagnahmten die Beamten 220.000 Euro Bargeld, etwa 1,5 Kilogramm Krügerrand-Goldmünzen sowie mehr als ein halbes Kilo hochwertigen Goldschmuck. Die Verdächtigen – Polen im Alter von 21, 34 und 38 Jahren – befinden sich in Untersuchungshaft. Sie wurden laut Polizei unmittelbar nach Übergaben verhaftet.

Innsbrucker Ehepaar übergab „Kaution"

Wie berichtet, hatte ein Innsbrucker kurz vor der Festnahme Geld und Wertgegenstände im Wert von mehr als 100.000 Euro an die vermeintlichen Polizisten und Staatsanwälte übergeben. Die Betrüger behaupteten, die Tochter des Paars habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, darum sei eine Kaution fällig.

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr erhielt die 86-Jährige den ersten Anruf am Festnetztelefon: Der Anrufer gab sich als Polizist aus und erzählte von dem vermeintlichen Unfall. Als sie dazu aufgefordert wurde, gab die Frau ihre Handynummer sowie die ihres Mannes an. Kurze Zeit darauf meldete sich via Handy ein vermeintlicher Staatsanwalt und teilte mit, dass das Verfahren nach Deutschland weitergegeben worden sei, weil die Opfer von dort stammen würden. Außerdem forderte der Anrufer eine sechsstellige Kaution.

Während des Gesprächs habe die 86-Jährige auch gemeint, ihre Tochter zu hören, die mit einer weinerlichen Stimme sprach. Als der Mann versuchte, mit dem Festnetztelefon seine Tochter anzurufen, sei er wieder mit dem vermeintlichen Polizisten verbunden worden. So machte sich das Ehepaar auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt in Bayern, übergab die „Kaution" einem Unbekannten und fuhr wieder nach Hause. Etwas später rief tatsächlich die Tochter an, woraufhin der Betrug aufflog und das Paar Anzeige erstattete.

Betrügerische Anrufe häufen sich

Eine regelrechter Flut derartiger Fälle verzeichnet die Bayrische Polizei aktuell: Am vergangenen Montag und Dienstag seien alleine in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Rosenheim 140 betrügerische Anrufe gemeldet worden. Der gleichen Masche wie das Innsbrucker Paar fiel eine ältere Frau aus dem Raum Rosenheim zum Opfer: Sie übergab 25.000 Euro an den vermeintlichen Staatsanwalt. (TT.com)