Innsbrucker Ehepaar übergab mehr als 100.000 Euro „Kaution" an Betrüger

Weil ihre Tochter vermeintlich in einen schweren Unfall verwickelt war, machten sich eine 86-Jährige und ihr Ehemann auf den Weg nach Bayern, um Geld und Wertgegenstände zu übergeben.

Innsbruck – Geld und Wertgegenstände im Wert von mehr als 100.000 Euro verlor ein Innsbrucker Ehepaar am Dienstag an vermeintliche Polizisten und Staatsanwälte. Die Betrüger behaupteten, die Tochter des Paars habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, darum sei eine Kaution fällig.

Gegen 13.30 Uhr erhielt die 86-Jährige den ersten Anruf am Festnetztelefon: Der Anrufer gab sich als Polizist aus und erzählte von dem vermeintlichen Unfall. Als sie dazu aufgefordert wurde, gab die Frau ihre Handynummer sowie die ihres Mannes an. Kurze Zeit darauf meldete sich via Handy ein vermeintlicher Staatsanwalt und teilte mit, dass das Verfahren nach Deutschland weitergegeben worden sei, weil die Opfer von dort stammen würden. Außerdem forderte der Anrufer eine sechsstellige Kaution.