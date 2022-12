25 Jahre METROPOL KINO – Tirols Multiplex

1959 eröffnete das Kino am heutigen Standort in der Innstraße mit einer absoluten Sensation: ein steil ansteigender Saal mit 600 Sitzplätzen, amphitheatrisch angeordneten Sitzreihen und gepolsterten Sitzen sowie neuester Projektionstechnik.1981 kam ein zweiter Saal dazu, 1992 wurde auf vier Säle erweitert und 1997, vor genau 25, Jahren wurde das Metropol Kino zum Multiplex mit 8 Sälen ausgebaut. Das Kino wird mittlerweile von der 4. Generation geführt.

Vollen Einsatz für das beste Kinoerlebnis zeigt die Betreiberfamilie seit jeher und ist in allen Bereichen innovativ. Die modernsten Kinosäle spielen „alle Stückln“ – und das betrifft nicht nur das Kinoprogramm: Neben RealD-3D und dem weltbesten Tonsystem Dolby Atmos ist der größte Saal in Westösterreich seit kurzem mit einem nagelneuen 4K RGB Laserprojektor ausgestattet. Das Bild auf der großen Leinwand bietet dadurch eine neue nie dagewesene Lichtqualität. Der neueste Saal, der 2017 ergänzte Couchsaal mit 36 Plätzen, ist besonders für private Saalbuchungen sehr beliebt. Der absolute Premiumsaal ist aber mit Sicherheit der erste und einzige 4DX®-Kinosaal in Westösterreich, in dem die Gäste seit 2019 ihren Blockbuster mit allen Sinnen erleben können. Umwelteinflüsse im Saal machen es z. B. möglich, dass Explosionen hautnah erlebt werden können. Die Stühle bewegen sich in Feinabstimmung zum Geschehen auf der Leinwand mit. Das Kinoerlebnis erreicht eine neue Dimension.