EU mobilisiert 20 Milliarden Euro für mehr Energieunabhängigkeit von Russland

Brüssel – Die Europäische Union will weitere 20 Mrd. Euro mobilisieren, um schnell unabhängig von russischem Gas zu werden. Diplomaten der 27 EU-Staaten und Unterhändler des Europäischen Parlaments einigten sich am Mittwoch auf Details dazu. So sollen 60 Prozent der Zuschüsse aus dem EU-Innovationsfonds kommen, einem bereits existierenden Topf, der beim Durchbruch grüner Technologien helfen soll.

In der EU müssen Kraftwerke und Fabriken für Umweltverschmutzungen CO2-Zertifikate erwerben. Der Referenzpreis lag am Mittwoch bei rund 88 Euro pro Tonne. In den vergangenen Jahren ist er gestiegen, was zu größeren Einnahmen der EU-Staaten führt. Mit den Mitteln sollen erneuerbare Energien, Einsparinitiativen und Transformationshilfen für energieintensive Betriebe finanziert werden. (APA/Reuters)