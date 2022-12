Straßenbahnen kollidierten in Innsbrucker Anichstraße: Vier Verletzte

Innsbruck – Zwei Straßenbahnen sind am Mittwoch kurz nach 13 Uhr in der Innsbrucker Anichstraße kollidiert. Ersten Informationen der Leitstelle Tirol zufolge war ein Rettungsauto in der Nähe unterwegs, die Besetzung meldete den Unfall. Eine Person dürfte mittelschwere, drei Personen leichte Verletzungen erlitten haben. Sie wurden in die Klinik gebracht. Weitere Informationen folgen. (TT.com)