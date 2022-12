Lilli Paasikivi übernimmt 2025 die Leitung der Bregenzer Festspiele

Bregenz – Seit heute steht fest, wer in Nachfolge von Elisabeth Sobotka ab 2025 die Bregenzer Festspiele führen wird: Die Finnin Lilli Paasikivi wird das Festival am Ufer des Bodensees übernehmen. Die 57-jährige Mezzosopranistin wurde am Mittwoch von Festspielpräsident Hans-Peter Metzler der Öffentlichkeit vorgestellt.