Kind kam beim Spielen auf Bauernhof ums Leben: Prozess gegen Landwirt

Salzburg – Ein tragischer Unfall im Sommer 2022 auf einem Bauernhof im Flachgau, bei dem ein neunjähriger Bub ums Leben gekommen war, hat nun strafrechtliche Konsequenzen für den Landwirt und dessen pensionierten Vater. Sie müssen sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung am 30. Jänner 2023 am Bezirksgericht Oberndorf verantworten. Das Kind war beim Spielen auf einem mit Korn beladenen Traktoranhänger unter das Getreide geraten, bewusstlos geworden und im Spital gestorben.

Der Neunjährige war am 18. Juli auf dem Bauernhof zu Besuch und hatte mit dem um ein Jahr jüngeren Buben des Landwirtes auf dem Kipp-Anhänger gespielt, der mit einer etwa 60 Zentimeter hohen Getreide-Schicht beladen war. Der Kipper war rund 45 Grad angehoben, damit die Körner abgeladen und über ein Rohr zu einem Schneckenantrieb befördert werden.

Die beiden Kinder nutzten den gekippten Anhänger als Rutsche. Dabei geriet der Neunjährige am Beginn des Rohres in den Sog. Mit seinem Rücken blockierte er den Abfluss des Getreides und wurde in der Folge vom nachkommenden Korn verschüttet. Als der jüngere Bub den Unfall mitbekam, schlug er sofort Alarm.