Frack von Anton Zeilinger kommt für guten Zweck unter den Hammer

Wien – Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger hat am Samstag in Stockholm standesgemäß im schwarzen Frack die begehrte Auszeichnung aus den Händen des schwedischen Königs empfangen. Da er sich dafür ein neues Kleidungsstück gekauft hat, gab der Forscher am Dienstag seinen alten Frack im „Carla Wien", einem Lager der Caritas für Second-Hand-Artikel, ab. Das teilte die Einrichtung auf ihrer Facebook-Seite mit.