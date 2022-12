In 78 Tagen auf allen 4000ern der Alpen: Fahrrad diente als Transportmittel

In 78 Tagen bestieg der Niederländer Roeland van Oss alle 82 Viertausender der Alpen. Als Transportmittel zwischen den Bergen nutzte er das Fahrrad. Und das alles im Zeichen des Klimas.

Einen 4000 Meter hohen Berg zu besteigen, ist nichts für jedermann. Körperlich und psychisch muss man dafür in Top-Form sein. Alles kein Thema für den 44-jährigen Bergführer Roeland van Oss. Als viertem Menschen überhaupt ist es ihm gelungen, alle 82 Viertausender der Alpen in sehr kurzer Zeit zu besteigen – nämlich in nur 78 Tagen.