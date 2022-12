Ukrainisches Volk mit Sacharow-Preis geehrt

Drei Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren, nahmen den Preis am Mittwoch stellvertretend für ihre Landsleute entgegen.

Straßburg – Das ukrainische Volk ist am Mittwoch in Straßburg mit dem renommierten Sacharow-Preis des Europaparlaments ausgezeichnet worden. Stellvertretend für ihre Landsleute nahmen drei Ukrainerinnen und Ukrainer den Preis entgegen, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war bei der Verleihung per Video zugeschaltet und rief zu einer Schweigeminute für die Opfer des russischen Angriffskrieges gegen sein Land auf.