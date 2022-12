Die Grippewelle ist da: Tirol an zweiter Stelle bei neuen Influenza-Fällen

Österreich steckt mitten in einer Grippewelle – die Fallzahlen sind auch in der Vorwoche wieder massiv gestiegen. Besonders Kindern machen die derzeit zirkulierenden Viren zu schaffen.

Wien – Die Zahl der Fälle von echter Grippe in Österreich ist auch diese Woche massiv angestiegen. Wie die MedUni Wien am Mittwoch in einer Aussendung vermeldete, gab es zwischen 5. und 12. Dezember in Oberösterreich die meisten nachgewiesenen Influenza-Fälle, dahinter folgten Tirol, die Steiermark und Wien. Bereits vergangene Woche hatten Virologen vom Beginn einer Grippewelle gesprochen, nachdem die Fallzahlen früher als üblich angestiegen waren.

Laut Daten des Zentrums für Virologie zirkulieren großteils Influenza-A-Viren. Diese entsprechen den in den Influenzaimpfungen enthaltenen Virusstämmen. Zur Impfung wird daher weiter geraten.

Auch in anderen europäischen Ländern wird derzeit an Anstieg der Grippefälle beobachtet. Deutschland, Kasachstan, Portugal, Russland, die Türkei und Schottland meldeten bereits „weitverbreitete Influenzavirusaktivität“.

RS-Virus bereitet Kapazitätsprobleme

Aber nicht nur die Grippe fesselt derzeit viele ans Bett. Auch andere Erkältungskrankheiten feiern nach zwei Jahren Corona-Pause ein fulminantes Comeback. Neben der Influenza hat etwa auch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) bereits ein epidemisches Ausmaß erreicht.

Betroffen sind vor allem Kinder, bei denen sich aktuell „eine Infektion an die nächste reihe“, wie Ärzte berichten. Für die kleinen Patienten kann das RSV durchaus bedrohlich werden. Das Virus greift die Atemwege an und kann dort eine Bronchiolitis – also eine Entzündung der noch feineren Atemwege als die Bronchien – auslösen. Auch Adeno- und Rhinoviren und die Parainfluenza, besser bekannt als Pseudokrupp, gehen momentan um, außerdem ist Covid-19 nach wie vor ein Thema.

„Eine Woche bis zehn Tage über 40 Grad Fieber“

Vor allem die Influenza mache seinen kleinen Patienten sehr zu schaffen, sagte der Haller Kinderarzt Gerhard Grässl unlängst in einem Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Kinder sind viermal so oft von der echten Grippe betroffen wie Erwachsene“, so der Mediziner. In den meisten Fälle bedeute das „eine Woche bis zehn Tage über 40 Grad Fieber“. Die echte Grippe – nicht zu verwechseln mit einem grippalen Infekt – erwische vor allem die Kleinen so stark, dass über 60 Prozent der unter Zweijährigen stationär behandelt werden müssen.

In Bayern sind einige Kinderkliniken deshalb bereits am Limit, auch in Tirol steigt die Belastung. Noch sei der Ansturm an kleinen Patienten in Innsbruck zu bewältigen, hieß es kürzlich aus der Innsbrucker Klinik. Geht es aber in diesem Tempo weiter, könne es zu Einschränkungen im Routinebetrieb kommen, lautete das Credo. Aus anderen Ländern – allen voran Deutschland – gibt es bereits Meldungen über Stationen am Limit. (TT.com)

