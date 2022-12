21-Jähriger prallte in Pinswang mit Auto gegen Baum

Pinswang – Bei einem Ausweichmanöver ist ein Autolenker am Mittwoch in Pinswang mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Der 21-Jährige fuhr kurz vor 9 Uhr auf der L 396 von Unterpinswang Richtung Vils. Kurz vor der Kreuzung zu einem Supermarkt und der dortigen Tankstelle habe er einen Lkw gesehen, welcher langsamer geworden sei und nach rechts geblinkt habe, gab der Lenker später gegenüber der Polizei an. Er sei der Meinung gewesen, dass der Lkw stehen bleiben würde und deshalb weitergefahren, als der Lkw plötzlich abbog.