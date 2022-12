Eisenstangen stürzten in Gries von Baugerüst und trafen Arbeiter

Gries am Brenner – Ein Arbeiter ist am Mittwoch auf einer Baustelle in Gries von einer Eisenstange getroffen worden. Der 39-Jährige ging laut Polizei über den Innenhofbereich der Baustelle, als aus etwa zehn Metern Höhe mehrere der ca. vier Meter langen und einen Zentimeter dicken Stangen zu Boden fielen. Eine davon streifte den Mann erst am Schutzhelm und prallte dann gegen seinen Fuß, wodurch der 39-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde. Er wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht.