Technischer Defekt sorgte für Brand bei Firma in Fügen

Fügen – Ein technischer war vermutlich die Ursache für einen Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Fügen am Mittwochnachmittag. Laut Polizei war eine Fläche von ca. 15 Quadratmetern betroffen. Mitarbeiter der Firma sowie Mitglieder der örtlichen Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.