Skifahrer in Sölden von Unbekanntem umgefahren und verletzt

Sölden – Ein 55-Jähriger wurde am Mittwoch kurz vor Mittag beim Skifahren im Gletscherskigebiet in Sölden von einem nachkommenden Skifahrer angefahren und kam dadurch zu Sturz. Der Mann zog sich dabei einen Oberarmbruch zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Medalp-Klinik nach Imst geflogen werden. Der zweitbeteiligte Skifahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Er konnte nicht ausgeforscht werden. (TT.com)