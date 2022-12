„Aftersun" im Leokino: Ein Sommer wie damals

Innsbruck – „Aftersun“ ist ein filmischer Film – eine Leinwanderfahrung, die ihre Geschichte primär mit Stimmungen und Bildern erzählt. Das birgt die Gefahr, in kopftlastige, experimentelle Selbstgefälligkeit zu verfallen und auf das Narrative zu vergessen. Regisseurin Charlotte Wells erzählt in ihrem Debütfilm jedoch mit erstaunlicher Leichtigkeit und wunderbar unprätentiös. Der Film wurde unter anderem von Regisseur Barry Jenkins („Moonlight“) mitproduziert, feierte seine Premiere bei der Woche der Kritik in Cannes mit einem Jury-Preis und gewann gleich sieben British Independent Film Awards.

Dabei ist einerseits der sanfte Druck spürbar, eine gute Zeit haben zu müssen. Andererseits lebt die enge Verbindung zwischen Vater und Tochter wieder auf, die nur durch kleine Momente der Erziehungsautorität durchbrochen wird. Sophie ist schon durchaus erwachsen in ihrer Ruhe und doch gerade erst an der Schwelle zum Teenager. Zurückhaltend, aber doch neugierig sucht sie Kontakt zu den älteren Jugendlichen im Hotel.

Die Chemie der beiden Darstellenden Paul Mescal und Frankie Corio funktioniert perfekt, in den Dissonanzen, aber vor allem in der verspielten Vertrautheit. Mescal, dessen Rolle von einer unklaren Traurigkeit durchzogen ist, bringt es auf den Punkt: „Das Zentrum des Films fühlt sich für mich warm an, aber an den Rändern ist es ein bisschen komplizierter.“ Als ein Mediator zwischen Vater und Tochter dient auch eine typische Urlauber-Videokamera, die zusammen mit dem Hotelfernseher auf die 1990er-Jahre schließen lässt.