Ein Außerferner Dorf macht sich selbst einen besinnlichen Advent

Vorderhornbach – Ein Dorf leuchtet von 1. bis 23. Dezember jeden Abend – oder besser gesagt je ein Haus im Ort und noch konkreter ein speziell gestaltetes Fenster. Es ist Advent und in Vorderhornbach hat man sich einen etwas anderen Adventkalender einfallen lassen. Immer wenn es dunkel wird, gehen in einem Haus in der Unterlechtaler Gemeinde, meist in einem zur Straße gerichteten Fenster, das extra mit weihnachtlichen Motiven geschmückt wurde, die Lichter an. Das Gezeigte ist ganz unterschiedlich gestaltet, sowohl was die Materialien als auch den künstlerischen Gusto der jeweiligen Hausbewohner betrifft. Nur eine friedliche Adventstimmung soll es verbreiten. Und das ist bis jetzt allen gelungen.