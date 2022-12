Ex-Wärter der Innsbrucker Justizwache klagt wegen Mobbing

Innsbruck – Die langjährigen Querelen in der Innsbrucker Justizanstalt beschäftigen jetzt auch das Landesgericht: Zwei ehemalige Personalvertreter der Justizwache haben bereits Amtshaftungsklagen gegen die Republik als Dienstgeber eingebracht, weitere Beamte sollen folgen. Den drohenden Prozessreigen eröffnete am Donnerstag Oliver Wille (einer der beiden Personalvertreter), der schwere Mobbing- und Bossingvorwürfe gegen einen früheren Vorgesetzten erhebt. Seine Klage richtet sich allerdings nicht gegen den Ex-Chef, sondern die Republik bzw. das Justizministerium, das trotz mehrfacher Beschwerden nichts zum Schutz des Mitarbeiters unternommen haben soll. Unter anderem wirft der frühere Wachebeamte seinem Vorgesetzten vor, ihn nach langem Krankenstand – erfolglos – in den vorzeitigen Ruhestand gedrängt zu haben. Weiters wird auch eine Petition gegen die Personalvertreter ein Thema sein, die von rund 120 Wachebeamten unterzeichnet wurde. Wille will beweisen, dass die Aktion von der Anstaltsleitung initiiert wurde. Die bestreitet das.