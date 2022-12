Tiroler Landtag: 25 Mio. Euro für Gemeinden, Hickhack um Jugendkriminalität

Regelrecht an den Haaren herbeigezogen wähnte Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair (VP) eine von Abwerzger initiierte Anfrage in der gestrigen Landtagssitzung. Der FP-Frontmann sah im Bereich der Jugendkriminalität und Banden die Lage in Tirol „eskalieren“ und als „untragbar“. Ex-Polizistin Mair konterte: „Dass die Jugendkriminalität in Tirol steigt, ist falsch.“ (pn, mami)