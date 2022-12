EU-Solidaritätsfonds: Tirol erhält EU-Gelder für Unwetterschäden

Innsbruck, Straßburg – Ein schweres Unwetter richtete im Sommer des vergangenen Jahres in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel sowie in Salzburg Schäden in Millionenhöhe an. Als Beitrag zu deren Behebung gab das Europaparlament gestern in Summe 800.000 Euro aus dem so genannten EU-Solidaritätsfonds frei.