Mit 1,52 Promille auf Gehsteig 83-Jährige mit Fahrrad angefahren

Der Tagesablauf wurde für einen Nachtarbeiter zum Lebensritual: Arbeit bis in den Morgen, zu Hause zur Entspannung noch ein paar Videospiele in Begleitung von Alkohol und Zigaretten. An einem Septembermorgen war der 22-Jährige dann wieder unüblich früh aufgewacht und hatte zum Kaffee keine einzige Zigarette. Kurz entschlossen schwang er sich auf sein E-Bike und radelte auf dem Gehsteig Richtung Trafik.

Dabei übersah der Nachtarbeiter zwei Dinge: einen Restalkohol von 1,52 Promille und ein Seniorenpaar, das gerade aus einer Hecke bog. Trotz eines Ausweichmanövers erwischte der Alko-Radler die 83-jährige Passantin mit dem Lenker aber dennoch am Oberkörper. Die Folgen waren beidseits gravierend. So stürzte der Radler so schwer, dass er kurzzeitig bewusstlos war. Die Seniorin erlitt indes neben Abschürfungen einen schmerzhaften doppelten Rippenbruch.

Dafür entschuldigte sich der 22-Jährige bei der Dame – sie war auf dem Weg zum Friedhof – schon bereits mit Blumen und „eierte“ vor Richterin Helga Moser auch sonst nicht lange herum. Fair dafür auch Staatsanwalt Robert Mader. Da der Angeklagte während des morgendlichen Trinkens eine so frühe Ausfahrt wegen fehlender Zigaretten nicht vorhersehen konnte, sah er keine qualifizierte Körperverletzung wegen Alkoholisierung.

So kam der verwaltungsrechtlich wegen Alkohol am Steuer bereits einschlägig Vorbestrafte mit zur Hälfte bedingten 1200 Euro Geldstrafe davon. 1000 Euro Schmerzensgeld gehen an die 83-Jährige. Richterin Moser: „83 Jahre und zum ersten Mal im Leben bei Gericht. Da muss wohl so etwas passieren, dass Sie heute da sind!“

Die Liebe zu Fahrrädern hatte im letzten Herbst ein 55-Jähriger entdeckt. Leider standen sie erst in seinem Besitz, nachdem er bei zumindest fünf Rädern zuvor die Schlösser aufgeknackt hatte. Bei einer Hausdurchsuchung fand sich dann in der Wohnung des vor zehn Jahren noch mehrfach Vorbestraften mit einem Totschläger eine verbotene Waffe. Drei Monate bedingte Haft und 4800 Euro Geldstrafe plus 400 Euro Verfahrenskosten nahm der Radldieb sofort an.