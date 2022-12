Bezirkshauptmann in Landeck gesucht: Markus Maaß geht nach 17 Jahren in Pension

Landeck – Nach 17 Jahren bekommt die Bezirkshauptmannschaft Landeck im kommenden Frühjahr einen neuen Chef. BH Markus Maaß geht mit 31. März 2023 in Pension. Der Posten wurde inzwischen ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist für den höchsten Beamten des westlichsten Bezirks Tirols läuft noch bis 8. Jänner, bestätigt dieser.

Maaß, der in Strengen wohnt, war 2006 – nach dessen Berufung zum Bildungs- und Kulturlandesrat – Nachfolger von Erwin Koler geworden. Davor war er 17 Jahre lang Leiter der Umweltabteilung.„Ich habe im Dezember 1985 hier angefangen“, resümiert der scheidende „BH“. Damals startete der junge Jurist nach Stationen im Bezirks- und Landesgericht zunächst in der Abteilung Polizei „und Verkehrsstrafen“.

„Ich bin 63, werde nächstes Jahr 64 Jahre alt. Es ist an der Zeit.“ Der Entschluss dazu sei im Lauf des Sommers gereift. Maaß wäre noch bis zu seinem 65. Lebensjahr – bis zum 1. Oktober 2024 – bestellt.

Die Kandidaten müssen Juristen mit mehrjähriger Erfahrung in der Verwaltung, nach Möglichkeit in einer Bezirkshauptmannschaft, sein. Die Auswahl trifft eine Kommission, die einen Dreiervorschlag ausarbeiten wird. Der gehe danach an die Landesregierung.