Das Gesamtpaket bei Argentinien rund um Superstar Messi ist stimmig

Rund um den Unterschiedsspieler Lionel Messi haben sie einen Pakt geschmiedet, den Titel nach Hause zu bringen. Diese Gier und dieser Biss ist auch bei Lionel Messi in vielen Szenen ersichtlich. Es ist unglaublich, sich in diesem Alter – und das führe ich an dieser Stelle auch für Cristiano Ronaldo (37) aus – so zu behaupten. Ich habe selbst mit 33 meine aktive Karriere beendet und weiß, was diese Stars mit totaler Disziplin und Professionalität auf höchster Ebene leisten müssen, um mit dieser Fitness zu glänzen. Messi hat Kleber an den Füßen, gibt dem Gegner keine Chance, an den Ball zu kommen, und legt mit 35 Jahren Antritte an den Tag, die mich staunen lassen. Die Vision, endlich diesen ersehnten Pokal zu erobern, treibt ihn und seine Kollegen mit einer immensen Kraft an.