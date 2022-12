Aus für 3G-Regelung in Krankenhäusern und Co ab Freitag, Maske bleibt

Wien – Künftig entfällt die 3G-Regelung in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie anderen Gesundheitseinrichtungen. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt bestehen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die entsprechende Novelle zur geltenden Covid-19-Basismaßnahmenverordnung soll am Donnerstag kundgemacht werden und am Freitag in Kraft treten.