Mobil auf den ersten und letzten Metern

Damit mehr Menschen auf die Öffis umsteigen, muss der Weg zur nächsten Haltestelle kurz und bequem sein. In Tirol gib es bereits einige Konzepte rund um die erste und letzte Öffi-Meile.

Mit dem Auto von zuhause direkt in die Arbeit und wieder zurück: das ist zwar angenehm, aber nicht umweltfreundlich ¬– denn es sorgt für viel Verkehr, Stau und schlechte Luft. Warum aber steigen nicht mehr Menschen auf den öffentlichen Verkehr um? Ein Grund liegt in der sogenannten ersten und letzten Meile. Damit ist der Weg zur nächsten Haltestelle bzw. von der Ausstiegshaltestelle zum Zielort gemeint. In Städten sind das oft nur wenige Schritte zu Fuß. Außerhalb urbaner Gebiete kann das schon mal eine längere Strecke sein. 10 oder mehr Minuten Gehzeit zum Bus oder eine Autofahrt zum Bahnhof im Nachbarort? Das stellt nicht nur PendlerInnen vor Herausforderungen.

Neue Konzepte. Es reicht also nicht, einfach mehr Busse und Züge auf Straße und Schiene zu bringen oder Intervalle zu verkürzen. Wenn der Weg zur Haltestelle zu weit oder umständlich ist, werden viele Menschen trotzdem nicht auf Öffis umsteigen. Um diese erste und letzte Meile zu optimieren, braucht es andere Konzepte. In Tirol gibt es aktuell drei Angebote, die das tägliche Pendeln mit Öffis erleichtern.

Regiorad. Etwas wetterfest und aktiv muss man für das Regiorad sein: ein Bike-Sharing-System, mit dem man unkompliziert und ungebunden Leihrädern nutzen kann. Verfügbar ist es derzeit in Kufstein und Ellmau, weitere Gemeinden sollen aber folgen. Die Ausleihe erfolgt über die Nextbike-App, die ersten 30 Minuten ist die Benutzung kostenlos.

Gut zu erkennen und nah zu erreichen: die Haltestellen des Regioflink in Wattens. © VVT

Park and Ride. Zum Bahnhof fahren, Auto abstellen, mit dem Zug weiterfahren: Das ist an 21 Park-and-Ride-Anlagen in ganz Tirol möglich. Die meisten davon gibt es im Ober- und Unterland, aber auch im Wipptal und in Lienz gibt es P+R-Anlagen. Benutzen dürfen sie alle Fahrgäste, egal ob mit einem Tages-, Wochen- oder Monatsticket. BahnkundInnen der ÖBB können am Fahrscheinautomat den Parkschein mit ihrem Ticket drucken. Wer ein Klimaticket besitzt, bekommt die Berechtigung im VVT-KundInnencenter. Gut zu wissen: nur, weil man eine Berechtigung für Park-and-Ride hat, ist noch kein Parkplatz garantiert.