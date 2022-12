Zehn Millionen Euro im Topf: Am vierten Adventsonntag wartet ein Siebenfach-Jackpot

Am kommenden Sonntag geht es nun um den zweiten Siebenfachjackpot in diesem Jahr. Die Österreichischen Lotterien erwarten eine Sechser-Gewinnsumme im zweistelligen Millionenbereich.

Wien ‒ Er lässt schon sehr lange auf sich warten, der nächste Sechser bei Lotto. Dafür wird er aber umso üppiger. Genauer gesagt: Zuletzt gab es am 20. November einen Wettschein mit „sechs Richtigen“, seit damals blieb der große Gewinn jedoch aus. Siebenmal in Folge also, und somit erreicht die Sechser Gewinnsumme am kommenden Sonntag aller Wahrscheinlichkeit nach – erstmals im heurigen Jahr – einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Österreichischen Lotterien rechnen mit 10 Millionen Euro für den Sechser.