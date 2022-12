Wer vermietet, muss räumen und streuen

RA Mag. Martin Triendl: „Die Grenzen der Verkehrssicherungspflichten orientieren sich an Verkehrsbedürfnissen und an der Zumutbarkeit.“

Auch im Zusammenhang mit der Schneeräum- und Streupflicht sind objektive Gesichtspunkte maßgeblich. Die Grenze dieser Verpflichtungen orientiert sich einerseits an den Verkehrsbedürfnissen, andererseits an der Zumutbarkeit für den Streupflichtigen, wobei sich der Umfang und die Intensität von Verkehrssicherungspflichten ganz allgemein auch danach richten, in welchem Maß der Verkehrsteilnehmer selbst vorhandene Gefahren erkennen und ihnen begegnen kann.