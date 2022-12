Grünes Licht: Genügend Schnee für die Tournee

Oberstdorf, Innsbruck – Die Eiseskälte hat auch ihre guten Seiten: Die 71. Vierschanzentournee ist gesichert und die Organisatoren der Tourneeorte in Innsbruck sowie auch in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Bischofshofen gaben gestern grünes Licht für das Skisprungspektakel nach Weihnachten. „Dank der kalten Nächte und der winterlichen Witterung konnten wir in allen vier Stadien mit minimalem Energieaufwand bereits genügend Schnee produzieren, so dass wir jetzt rasch mit der Präparierung der Schanzen beginnen können“, erklärte Peter Kruijer, Präsident der Vierschanzentournee. Die 71. Auflage beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf und endet am 6. Januar mit dem Finale in Bischofshofen. Das traditionelle Bergiselspringen geht am 4. Jänner über die Schanze.