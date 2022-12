Johannes Bö gewann Sprint in Le Grand Bornand, Tiroler Leitner auf Platz 16

Annecy/Le Grand-Bornand - Johannes Thingnes Bö ist auch beim Weltcup-Sprint der Biathleten in Le Grand Bornand eine Klasse für sich gewesen. Der Norweger feierte am Donnerstag in Frankreich seinen fünften Saisonsieg im sechsten Rennen und verwies einmal mehr seinen Landsmann Sturla Holm Laegreid (+17,6 Sek.) auf Rang zwei. Dritter wurde der Deutsche Benedikt Doll (+38,8). Als bester Österreicher kam Felix Leitner nach 10 km mit 1:34,3 Minuten Rückstand auf Rang 16.

In Abwesenheit des erkrankten Simon Eder, der Anfang Jänner in Pokljuka wieder am Start sein möchte, hielt Leitner die rot-weiß-roten Fahnen hoch. Der Tiroler zeigte sich wie die Top-3-Läufer am Schießstand fehlerfrei und schaffte sein zweitbestes Saisonergebnis. David Komatz leistete sich einen Fehlschuss und belegte Platz 37. (+2:09,6 Min.)

Harald Lemmerer (+3:12,4) und Patrick Jakob (+3:52,7) wurden mit jeweils drei Fahrkarten nur 69. bzw. 87. und verpassten damit die Verfolgung am Samstag im französischen Wintersportort. Am Freitag nehmen die Frauen ihren 7,5-km-Sprint in Angriff. Mit dabei sind Lisa Hauser, Anna Gandler, Julia Schwaiger, Dunja Zdouc und Tamara Steiner. (APA)