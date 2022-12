Muchitsch folgt auf Wimmer, Katzian kandidiert erneut

Wien – In der Gewerkschaft wurden am Donnerstag zwei Personalentscheidungen beschlossen. Bau/Holz-Gewerschafter Josef Muchitsch wird als FSG-Chef auf den Metaller Rainer Wimmer folgen, der in Pension geht. Außerdem wird sich Wolfgang Katzian im kommenden Jahr der Wiederwahl als Präsident des ÖGB stellen. Beide Kandidaten wurden einstimmig nominiert. Die entsprechenden Wahlen finden im Juni 2023 bei der FSG-Bundesfraktionskonferenz und beim ÖGB-Bundeskongress statt.