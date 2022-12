Christkindleinzug, The Kelly Family und viel Musik: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der vierte Advent steht vor der Tür und in der Zeit bis Weihnachten veranstalten viele Künstler:innen ihre Weihnachtskonzerte. Unter anderem geben Bluatschink, Luminya und Jack Marsina mit der Band Flo's Jazz Casino ihre schönsten Weihnachtslieder zum Besten. Weitere Skigebiete starten in die Wintersaison. Beim „Ski-Food-Festival“ im Zillertal und beim „SnowArt Genussfestival“ in Serfaus-Fiss-Ladis werden der Wintersport und die Gaumenfreuden in Einklang gebracht. Unsere Event-Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (16. Dezember)

🎵 ➤ John Lennon Tribute im Treibhaus: Mit dem Programm „Give Peace A Chance“ verleihen Andy Baum, Erik Trauner (MojoBB), Dominik Plangger, Ramona Kasheer, Louie Austen, John Gillard, Lina, Arnulf Lindner und Hubert Dorigatti ihrer Liebe zu Lennons Musik ihren persönlichen Ausdruck. Das Tribute-Projekt möchte einen neuen Blick auf John Lennons Werke richten. Der Eintritt beträgt mindestens 5 Euro, es gilt das Prinzip „pay as you wish”. Um 21 Uhr beginnt die Vorstellung und Tickets sind HIER erhältlich.

🤝🏻 ➤ Benefizveranstaltung in Innsbruck: „Nehmen und Geben für den guten Zweck“ ist das Motto der Benefizveranstaltung zugunsten Obdachloser sowie bedürftiger Menschen in Tirol. Mit dabei sind unter anderem Michael Hirte, Petra Frey, Marc Pircher, Martin Locher und LH Toni Mattle (ÖVP). Gegen eine freiwillige Spende werden sie bei der Annasäule in Innsbruck zwischen 10 und 15 Uhr an alle Passanten Würstel mit Brot, Krapfen und Tee verteilen. Der Erlös aller Spenden fließt zu 100 Prozent in Lebensmittel und Kleidung für Obdachlose und Bedürftige.

🎙️ ➤ Gert Steinbäcker in Innsbruck: Das erste S von STS Gert Steinbäcker kommt mit seiner „Die letzte Tour“ in den Congress Innsbruck. Mit seinen Hits unter anderem mit „Alles hat sei Zeit“ will er seine Fans begeistern. Es wird einen Querschnitt aus dem Schaffen des Singer und Songwriters geben. Beginn ist um 20 Uhr. Karten (ab 53,40 Euro) sind HIER erhältlich.

Bei seiner letzten Tour wird Gert Steinbäcker seine zeitlosen Hits auf der Bühne neu interpretieren. © Christian Jungwirth

🎼 Die Wiltener Sängerknaben in Reutte: Die Plansee-Konzerte starten mit den Wiltener Sängerknaben am Freitag um 18 Uhr in die Saison. Die Buben und jungen Männer singen Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ im Walter Schwarzkopf-Saal in Reute. Begleitet werden sie von Academia Jacobus Stainer. Tickets im VVK bekommt man HIER und Restkarten sind bei der Abendkasse erhältlich.

📷 ➤ Fotoausstellung „Frozen Mountains“ in Landeck: Die Landecker Fotografen Roman Huber und Clemens Bartl sind oft in der Bergwelt unterwegs. Dabei entdecken sie viele schöne Plätze und Szenen zum Fotografieren. Jetzt haben sie ihre schönsten Winterbilder zusammengetragen und veranstalten eine Ausstellung. Die Vernissage findet am Freitag ab 18 Uhr in der Weihnachtswerkstatt (Malserstraße 44) in Landeck statt. Die Eröffnung wird musikalisch von DJ Testa untermalt. Bis Weihnachten kann man die Fotos während den Öffnungszeiten in der Weihnachtswerkstatt betrachten.

📅 FREITAG & SAMSTAG (16. & 17. Dezember)

🎭 ➤ Premiere von „Tennessee Blend“ in Innsbruck: Am Freitag und Samstag präsentieren das Staatstheater und das Feinripp Ensemble die Erstaufführung des Stücks „Tennessee Blend“. Mit viel Witz und Hingabe erzählen die Künstler:innen unter der Regie von Gerald Votava und in der Ausstattung von Esther Frommann einen außergewöhnlichen Western im Treibhaus Innsbruck. Weitere Spieltermine sowie die Möglichkeit Karten (ab 25 Euro) zu kaufen gibt's HIER.

In der ÖBB Remise war das Stück ein Riesenerfolg. Jetzt kommt die Wiederaufnahme ins Treibhaus. © KALMIWASHERE

📅 FREITAG bis SONNTAG (16. bis 18. Dezember)

🎭 ➤ Musiktheater „Mauracher und Mohr“ in Fügen: Ein Stück Fügener Heimatkunde, ein Stück Zillertaler Geschichte, aber vor allem ein Stück Weihnacht wird vereint bei den „Geschichten rund um die Stille Nacht“ von Hakon Hirzenberger. Umrahmt wird der Abend von verschiedenen Chören und Musikgruppen. Die Produktion von Steudltenn findet Freitag und Samstag je um 20 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr in der Festhalle Fügen statt. Ticket-Reservierungen sind notwendig. HIER kann man die Karten (ab 20 Euro) ergattern.

😋 ➤ SnowArt Genussfestival in Serfaus-Fiss-Ladis: Dieses Festival steht für musikalische und kulinarische Highlights. Täglich von 11.30 bis 15.30 Uhr hat man die Möglichkeit sich in ausgewählten Bergrestaurants kulinarisch und musikalisch verwöhnen zu lassen. Über 20 Live-Bands und Einzelkünstler mit einer Klangvielfalt von Rock, Pop, Volksmusik, Funk und Schlager sorgen für die passende Stimmung am Berg. Auch Blues- und Jazz-Freunde werden nicht enttäuscht. Am Samstag geht’s dann noch zum Nachtskilauf nach Fiss inklusive Livemusik und kulinarischen Höhenflügen. Für Besitzer eines gültigen Skipasses ist der Nachtskilauf inkludiert. Ein Abendticket kostet zehn Euro. Weitere Infos und Tickets gibt es HIER.

⛷️ ➤ Ski- und Snowboard-Opening Zillertal Arena: Zum Auftakt der Wintersaison wird im Zillertal ein viertägiges Opening-Event mit Live-Musik, Yoga und Sportprogramm veranstaltet. Die Eröffnung beginnt am Freitag um 16 Uhr mit dem ersten Live-Konzert („The Bombshells“ um 20 Uhr) im Ortszentrum von Gerlos. Am Samstag und Sonntag sind am Nachmittag Power-Yoga und am Abend Konzerte geplant. Weitere Infos und die Tickets findet man HIER.

Die neue achter Sesselbahn Kapauns geht in der Zillertal Arena heuer in Betrieb. © Zillertal Arena

📅 SAMSTAG (17. Dezember)

🎼 ➤ „Christmas in Innsbruck“ im Congress Innsbruck: Frontmann Jack Marsina und die Band Flo's Jazz Casino feiern schon zum vierten Mal das „Christmas in Innsbruck“ mit international erfolgreichen Stargästen. Gespielt werden amerikanische Weihnachtsklassiker sowie Hits aus den Stilen Pop, Soul und Blues. Als Stargäste mit dabei sind: Anna Buchegger, Manuel Randi, Markus Linder und das Orchester Sonarkraft. Beginn ist um 20 Uhr im Congress Innsbruck. Karten (ab 29,90 Euro) gibt's HIER.

♨️ ➤ Mitternachtssauna in der Alpentherme Ehrenberg: Genuss und schweißtreibende Momente gibt's in Reutte in der Alpentherme Ehrenberg bis 24 Uhr. Es wird zu wechselnden Themen heiße Spezialaufgüsse geben. Preise und Angebote findet man HIER.

🎙️ ➤ „Home for Christmas“ mit Luminya im Komma Wörgl: Luminya präsentiert ihr großes Konzertdebüt mit weihnachtlicher Musik, vielen Überraschungsgästen und Entertainment Acts. Eleganz, Klasse, Gänsehaut – mit diesen drei Worten wird die junge Sängerin und Synchronsprecherin aus Bruckhäusl in den Medien beschrieben. Am Samstag um 20 Uhr kann man ihre Show im Komma Wörgl live sehen. Tickets (ab 17 Euro) sind beim Tourismusverband Wörgl und an der Abendkasse erhältlich.

📽️ Video | Luminya – Cold Soul

🏂 ➤ Winter Opening in der SkiWelt Wilder Kaiser: Am Samstag wird die Eröffnung der Wintersaison der SkiWelt mit Live-Musik und DJ Auftritten gefeiert. Die Pisten wurden offiziell schon am 8. Dezember eröffnet. Die Party steigt um 11 Uhr auf der „Alten Mittel “ in Westendorf. Es gibt Live-Auftritte, Après-Ski-Musik und tanzbare Sounds von DJs.

🎤 ➤ Bluatschink mit Adventprogramm in Innsbruck: Mit dem Adventkonzert „Wenn's still isch“ kommt Toni Knittel mit seiner Frau Margit in das Landjugendtheater Innsbruck. Der harmonische zweistimmige Gesang des Lechtaler Musik-Ehepaars gehört zu ihrem Markenzeichen. Mit den selbstgeschrieben Songs wie „A bissle Weihnacht“, „Bethlehem“ und „Zum Niederkniala schea“ begeistern und versetzten sie ihre Fans am Samstag um 19.30 Uhr in Weihnachtsstimmung. Tickets gibt's HIER.

📽️ Video | Bluatschink – A bissle Weihnacht

🎿 ➤ „Nordic Spirit“ in St. Ulrich am Pillersee: Beim Winteropening „Nordic Spirit“ können die circa 100 km präparierten Loipen im Pillerseetal kostenlos benutzt werden. Verschiedene Trainingsangebote für Anfänger und Fortgeschrittene stehen am Programm. Mehrere Firmen bieten neue Ausrüstungen zum Testen an. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein DJ. Das Event ist kostenlos und dauert von 11 bis 14 Uhr. Treffpunkt ist beim Parkplatz der Bergbahn Pillersee. Wer beim Langlauftraining ab 11 Uhr dabei sein möchte, muss sich vorab bei der Langlaufschule Sinus Sportadventures unter 0664/3512110 oder sinussportshop@gmail.com anmelden.

🕺 ➤ „70s UP!“ Party im Treibhaus Innsbruck: Bei dieser Kult-Party wird zu den Hits der 70er, 80er und 90er Jahre getanzt. Die Band FlowerAge setzt sich aus Linja Meller (Stimme), Stephan Mathoi (Stimme), Valerie Meller (Stimme), Kathrin Eberharter (Stimme), Gregor Degasperi (Gitarre), Vincent Meller (Gitarre), Daniel Düsi Lenz (Keyboard/Stimme), Hans Hauser (Bass) und Lucas Lurz Geiler (Schlagzeug) zusammen. Sie werden die Hits auf ihre Art und Weise präsentieren. Der Startschuss zum Tanzen ist um 21 Uhr. Der Eintritt beträgt mindestens 5 Euro, es gilt das Prinzip „pay as you wish”. Karten sind HIER erhältlich.

🎵 ➤ Hot Club du Nax in der Bäckerei Innsbruck: Die Musikrichtung Gipsy Jazz von der Band Hot Club du Nax kann man am Samstag ab 19 Uhr beim gemütlichen Beisammensein in der Bäckerei genießen. Die Gruppe setzt sich aus Isobel Cope (Gesang), Lukas Bamesreiter (Gitarre), Dario Michele Gurrado (Bass) zusammen. Eintritt: freiwillige Spenden.

📅 SAMSTAG & SONNTAG (17. & 18. Dezember)

🎭 ➤ Kindertheater „Aschenputtel“ in Wildermieming: Es wird heuer ein besonderes Weihnachten in Wildermieming. Denn erstmals wird dort am vierten Adventwochenende das Kindertheater Wildermieming aktiv: Kinder im Alter zwischen fünf und 13 Jahren führen das Märchen „Aschenputtel“ im Gemeindezentrum auf. Zu sehen am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr. Kartenreservierung unter kultur@wildermieming.tirol.gv.at und der Eintritt beträgt fünf Euro.

✨ ➤ „Heinfelser Burgweihnacht“ in Osttirol: Die Musikkapelle Heinfels und der Museumsverein Burg Heinfels laden zum zweiten Mal in die historische Kulisse ein. Man kann zwei Tage lang die regionalen Spezialitäten genießen, die Burg besichtigen und vielen Musikern zuhören. Am Samstag ist Beginn um 14 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Mehr Infos gibt's HIER.

Im Winter erstrahlt die Burg Heinfels in einem besonderem Licht. © Peter Leiter

😋 ➤ Ski Food Festival in Kaltenbach/Fügen: Fein präparierte Pisten, 13 Hütten und eine Gruppe internationaler Starköche – das sind die Zutaten für das Ski Food Festival in der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach und im Skigebiet Spieljoch. Auf den teilnehmenden Hütten werden Drei-Gänge-Menüs mit Spezialitäten aus jeweils einem anderen Land serviert. Wer die Gerichte vorher kosten möchte, kann an beiden Tagen zwischen 9 und 11 Uhr an den Liftstationen kleine Gratishäppchen probieren. Ab 11 Uhr können die Köstlichkeiten in den Hütten genossen werden. Weitere Infos und die Preise gibt's HIER.

📅 SONNTAG (18. Dezember)

🐻 ➤ „Pu, der Bär 5+“ Lesung mit Musik im Stromboli Hall: Auf ein Abenteuer nimmt uns der Schauspieler und Sprecher Günther Lieder mit, wenn er aus dem fast 100 Jahre alten Kinderbuchklassiker „Pu, der Bär“ von Alan Alexander Milne liest und dazu vom „Duo Da Chara“ musikalisch begleitet wird. Beginn ist um 15 Uhr. Weitere Infos und Tickets (8 Euro) gibt's HIER.

👼🏼 ➤ Innsbrucker Christkindleinzug: Über 400 Schüler:innen der Volksschulen Allerheiligen, Alt-Wilten, Amras, Reichenau, Saggen-Siebererschule, Sieglanger und der Volksschule der Barmherzigen Schwestern sowie der Musikmittelschule Innsbruck und der Musikschule der Stadt Innsbruck begleiten als Hirten und Engel – gemeinsam mit Schafen der Arzler Bauern – das Christkind durch die Straßen der Innsbrucker Innenstadt. Unterstützt werden sie dabei durch circa 200 Lehrer:innen und Eltern, die gemeinsam mit 100 freiwilligen Ordnungskräften im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Um 17 Uhr setzt sich der feierliche Zug in Bewegung. Von der Triumphpforte führt der Weg über Maria-Theresien-Straße, Marktgraben, Herzog-Otto-Straße und Herrengasse bis zum Platz vor dem Tiroler Landestheater und bietet so reichlich Gelegenheit, den gesamten Zug zu bestaunen. An zwei Stationen (Rathaus, ca. 17.20 Uhr, und Marktplatz, ca. 17.40 Uhr) werden die traditionellen Lieder „Jetzt fangen wir zum Singen an“, „Kommet ihr Hirten“ und „Es wird scho glei dumpa“ gesungen, die sich als vorweihnachtliche Klangwolke über die Innsbrucker Innenstadt legen.

Gegen 18 Uhr wird das Christkind mit all seinen Begleitern am weihnachtlich geschmückten Platz vor dem Tiroler Landestheater eintreffen. Als feierlicher Abschluss wird gemeinsam „Stille Nacht“ gesungen.

Der Christkindleinzug sorgt jedes Jahr für leuchtende Augen bei Jung und Alt. © Gerhard Berger

🎿 ➤ Achensee Langlauf Opening: In Achenkirch wird am Sonntag um 9 Uhr die Langlauf-Saison mit einem vielfältigen Programm eröffnet. Auf dem Programm steht: kostenlose Material-Tests der Firmen Atomic, Salomon und Leki; kostenlose Schnupperkurse; Biathlon Schnuppern; Wachs-Tipps vom Spezialisten und viel Musik. HIER kann man sich für die Schnupperkurse anmelden.

🎁 ➤ „Weihnachtsgeschenkesuche“ in Fulpmes: Das Christkind und der Weihnachtsmann haben gemeinsam im Skigebiet Schlick 2000 Weihnachtsgeschenke versteckt. Wer sich ab 9 Uhr auf die Suche macht und die richte Anzahl der versteckten Geschenke herausfindet, für den gibt es Familien-Skitickets für das Skizentrum Schlick 2000 zu gewinnen. Wie ihr mitmachen könnt, seht ihr HIER.

🎼 ➤ The Kelly Family in Innsbruck: Bei ihrer Weihnachts-Tour „Die Weihnachtsparty des Jahres 2022“ machen The Kelly Family einen Halt in der Olympiahalle Innsbruck. Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul werden neben weltbekannten Weihnachtssongs, natürlich auch viele der größten Hits der Band spielen. Sie haben ein neues Weihnachtsalbum veröffentlicht. Davon werden sie auch den einen oder anderen Song zum besten geben. Beginn ist um 18 Uhr und Tickets sind HIER erhältlich. (uja/TT.com)

📽️​ Video | The Kelly Family – We Wish You A Merry Christmas