ÖSV-Kombinierer hoffen auf den zündenden Funken

Der Weltcup der Nordischen Kombination gastiert ab Freitag in Ramsau am Dachstein. Alle Jahre wieder kurz vor Weihnachten – und sehr familiär.

Ramsau – Der Hohe Dachstein überstrahlt alles. In der Ramsau, im hintersten Winkel der Steiermark gelegen, scheint im Windschatten des höchsten Bergs (2995 m) der „grünen Mark“ vieles kleiner und beschaulicher. Sogar die Schanze ist „nur“ eine K90 und nicht wie im Weltcup der Nordischen Kombination üblich zumindest eine K109-Meter-Schanze. Dieses Jahr geht der Weltcup aufgrund der neuen TV-Übertragungszeiten gleich nach dem Frühstück los. Die Frauen mit der Tirolerin Annalena Slamik springen am Freitag bereits ab 8.45 Uhr, die Männer mit Lukas Greiderer, der hier vor zwei Jahren am Stockerl stand, im Anschluss.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

„Wenn es gut läuft und wir pro Tag 1500 Fans haben, bin ich schon zufrieden“, konstatiert Ramsau-OK-Chef Alois Stadlober gelassen. Der einstige Weltklasse-Langläufer sitzt zurückgelehnt in seinem Sessel im OK-Büro, während hinter ihm auf der Loipe die Athleten ihre Skier testen. Nach dem Weltcup gibt es Freitagnachmittag einen „Promi-Staffelbewerb“. „Wobei Promis sind es eigentlich nicht, eher bekannte Personen der Steiermark“, schränkt Stadlober mit einem Lächeln ein. Rund 140 Freiwillige vom WSV Ramsau, der heuer sein 90-Jahr-Jubiläum feiert, sind wieder mit Herzblut im Einsatz. Der Weltcup-Tross mit rund 35 Athletinnen und 60 Athleten füllt vor Weihnachten die Betten. Neben der Schanze spielen die Kinder im Schnee. Die Athleten sind förmlich zum Angreifen nahe. Abends trifft man sich in der Ramsau Stub’n oder in der Waldschenke zu Bier bzw. Punsch. Genau dieses familiäre Gefühl macht den Weltcup in der Ramsau so reizvoll.

Doch genau das Familiäre ist auch das große Manko der Nordischen Kombination ganz allgemein. Fan-Massen sucht man nicht nur in Ramsau, sondern auch bei weiteren Weltcups vergeblich – der Funke will nicht überspringen. In der öffentlichen Wahrnehmung hat die Kombination keinen großen Stellenwert. „Mit den Skispringern und Events wie der Vierschanzentournee können wir uns nicht vergleichen“, sagt ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen, der seit zehn Jahren im Amt ist. Die Kombination steckt in der Zwickmühle. „Wir probieren viel und oft hat es geheißen, dass mit den Erfolgen mehr Wertschätzung kommt. Leider ist das trotz der Medaillen bei Weltmeisterschaften oder Olympia nie so passiert“, meint Eugen vielsagend.

Die Tiroler Asse werden auch am Freitag ihr Bestes geben. Der Rumer Johannes Lamparter ist Doppel-Weltmeister von Oberstdorf und musste sich vergangenen Winter im Gesamtweltcup knapp Jarl-Magnus Riiber (NOR) geschlagen geben. Der Absamer Lukas Greiderer holte in Peking Olympia-Bronze. Am Fuße des Dachsteins sind sie der „Jo“ und der „Luggi“. Sympathisch, authentisch – und doch für die Zukunft der Kombination bezeichnend ...