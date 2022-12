Papst Franziskus empfing Österreichs Bischöfe

Papst Franziskus hat Freitagvormittag Österreichs Bischöfe empfangen. Das Gespräch ist der Höhepunkt des sogenannten Ad-limina-Besuchs in Rom, der seit Montag andauert. Zuletzt hat eine derartige Visite der katholischen Bischofskonferenz 2014 stattgefunden. Der jetzige Besuch musste aufgrund der Coronapandemie bereits zwei Mal verschoben werden. Das Treffen mit dem Papst begann um 10 Uhr, am frühen Nachmittag werden Vertreter der Bischofskonferenz über das Gespräch berichten.

Der Besuch "ad limina limina" ("an den Schwellen" der Apostelgräber) ist vom Kirchenrecht in regelmäßigen Abständen vorgesehen. Zur Bischofsdelegation unter dem Konferenz-Vorsitzenden und Salzburger Erzbischof Franz Lackner gehören alle neun Diözesanbischöfe, der Militärbischof, die vier Weihbischöfe, der Abt von Wettingen-Mehrerau sowie der Generalsekretär der Bischofskonferenz. Bereits seit Montag besuchen die Bischöfe die diversen vatikanischen Behörden, auch Dikasterien genannt.

Die Bischöfe überraschten den Papst eingangs mit einer Sachertorte und einem musikalischen Geburtstagsständchen. Papst Franziskus vollendet am Samstag sein 86. Lebensjahr. Der Besuch fand laut Teilnehmern "in betont herzlicher Atmosphäre" statt, berichtete "Kathpress". Franziskus begrüßte alle Mitglieder der Bischofskonferenz einzeln, bevor das gemeinsame Gespräch begann.

Wiens Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, würdigte den Papst auch in seiner wöchentlichen Kolumne in der Gratiszeitung "Heute" und wünschte dem Heiligen Vater "Happy Birthday". Auch wenn nicht alles Zustimmung finde, gelte: "Vieles hat er in Bewegung gebracht."