MK Illumination strahlt trotz Krise mit Umsatzrekord

Der Tiroler Spezialist für Weihnachtsbeleuchtung setzt heuer mit Aufträgen von Innsbruck über New York bis Dubai 160 Millionen Euro um.

Innsbruck – Auch in der Energiekrise wollen Städte und Gemeinden nicht auf eine festliche Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Hoch im Kurs stehen deshalb auch heuer die LED-Beleuchtungen des Innsbrucker Weltmarktführers MK Illumination, der mit einem neuen Umsatzrekord strahlt.

Trotz herausfordernder Zeiten erwirtschaftet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 14 Prozent auf 160 Millionen Euro, wie MK Illumination mitteilte. Während es in den Heimmärkten gelungen sei, die Umsätze stabil zu halten, wurden mit Aufträgen in Skandinavien, den USA, Mexiko, den Emiraten, Saudi-Arabien oder der Türkei weltweit starke Zuwächse verzeichnet. Einmal mehr setzt das Unternehmen auch Glanzlichter in Manhattan: So hat man nicht nur für die berühmten Luxus-Kaufhäuser von Cartier, Macy’s, Van Cleef & Arpels oder Saks Fifth Avenue neue Blickfänge kreiert, sondern auch für die Wolkenkratzer von General Motors – den 767 Fifth Avenue, oder den 1221 Avenue of the Americas. Zudem zähle die Rockefeller Group mit ihren Landmark-Gebäuden seit vielen Jahren zur Kundenliste des Tiroler Unternehmens.

Auch der Luxusjuwelier Cartier in Manhattan setzt auf Licht aus Tirol.

Große Zuwächse gab es auch in Regionen, in denen das christliche Weihnachtsfest nur geringe Bedeutung hat, wie etwa in den Emiraten oder der Türkei. So haben die Tiroler die renommierte Dubai Mall ebenso neugestaltet wie die Dubai Downtown Area. In Izmir wurde mit 17 Metern der höchste Baum der Türkei realisiert.

Neben dem Innsbrucker Hofgarten wurden an 27 weiteren Standorten weltweit – von Japan über Canada bis Norwegen und Spanien – in diesem Jahr Lichterparks gestaltet. Für das kommende Jahr seien 10 weitere Standorte geplant.

Als „reinen Populismus“ tituliert Gründer und Firmenchef Klaus Mark Diskussionen um Ein- oder Ausschalten der Weihnachtsbeleuchtung. Aufgrund der LED-Lichttechnologie, die bei MK Illumination schon seit 2007 zum Standard gehöre, belaufe sich etwa der Stromverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt Innsbruck auf 15.000 kWh, was in etwa dem Jahresverbrauch von 15 Straßenlaternen entspreche. Viele Städte und Gemeinden haben sich letztlich dazu entschieden, nicht auf Beleuchtung zu verzichten, sondern fallweise lediglich die nächtlichen Einschaltzeiten zu verkürzen, was auch für Klaus Mark durchaus Sinn macht.