Gerber drängt auf Energiekosten-Bremse für Betriebe

Tirols Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Mario Gerber (VP) geht es aber hinsichtlich einer raschen Hilfe in Wien nicht schnell genug. Die hohen Energiepreise, die aktuellen Gehaltsabschlüsse in unterschiedlichsten Branchen sowie eine fehlende Planungssicherheit für das kommende Jahr bezeichnet er deshalb als „giftigen Cocktail“. Einer, der toxisch für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Tirol sei.

Umso dringlicher appelliert Gerber auch an die eigenen Parteikollegen im Bund, endlich die Bremse in Gestalt eines „Energiekosten-Deckels für Betriebe“ zu ziehen. Davon umfasst sollen auch die Netzgebühren sein, die 2023 massiv steigen werden, so Gerber: „Die Wirtschaft kann die Energiewende nicht alleine tragen.“ Das, was es jetzt dringend benötige, sei „Klarheit für die Unternehmer, wie viel sie bekommen“. Ebenso wie eine einfache Abwicklung abseits des Förderantragwesens. Hier blickt man etwa nach Deutschland. (mami)