93-Jährige in Kematen von falschem Polizisten um Zehntausende Euro Bargeld erleichtert

Kematen – Die Fälle reißen aktuell nicht ab: Wieder ist in Tirol jemand von einem falschen Polizisten abgezockt worden. Eine 93-jährige aus Kematen hat dem Betrüger einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag ausgehändigt.

Über einen Vorwand hatte es der Mann sogar bis in die Wohnung der betagten Dame geschafft. Er hatte sie per Festnetz kontakiert und behauptete, in der Nachbarschaft seinen zwei Einbrecher festgenommen worden – und dass ihre Adresse als potenzielles nächstes Ziel auf einer Liste gefunden wurde. Daher müsse die Exekutive ihre Bargeldbestände sichern.