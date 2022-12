„Taldoktor“ Walter Köck: Ein Arzt im Dienst seiner Mitmenschen

Galtür – Dieser Tage wäre der Mediziner Walter Köck 100 Jahre alt geworden. Er war so etwas wie der „Taldoktor“ des Paznaun und schon zu Lebzeiten eine Legende. Grund genug, ihm im Alpinarium Galtür einen Ausstellungsraum zu widmen. Entworfen von Architekt Tristan Kobler, von Alexander Moser und Helmut Pöll mit zahlreichen persönlichen Erinnerungsstücken, Fotografien, Dokumenten, Videos ausgestattet, gewährt die Ausstellung einen wunderbaren Einblick in das Leben eines mit zahlreichen Talenten ausgestatteten Menschen, dessen ganze Liebe seiner Heimat, dem Paznaun, galt.

Mehr als 30 Jahre lang rund um die Uhr als Arzt für seine Mitmenschen da, widmete sich Köck in der Pension ganz dem Schreiben und verfasste fünf Bücher, die, einer Liebeserklärung gleich, das Leben im Tal humorvoll wie geistreich beschreiben. Über sein Wirken im Tal ließ der mit Köck in Freundschaft verbundene LH Toni Mattle im Rahmen der Ausstellungseröffnung am Mittwochabend wissen: „Köck war der prominenteste Geschichtenschreiber und -Erzähler des Paznaun. Er war Krisenmanager, Amateurfunker, Zunftvater der Maurer, Festredner, Fotograf und gedankentiefer Professor. Aber in erster Linie war er Arzt, ein Arzt, der fähig war, in die Seele seiner Mitmenschen hineinzuschauen. Sein Wirken war eine Liebeserklärung an das Tal und seine Menschen.“ Besonders geschätzt wurde Köcks Fähigkeit, Menschen die Hände zu reichen und Trost zu spenden. Wie etwa nach der furchtbaren Lawinenkatastrophe im Jahre 1999. Da stellte Köck seine Fähigkeit als Krisenmanager ebenso unter Beweis wie als seelischer Beistand für die Angehörigen der Lawinenopfer. Auch handwerklich galt der Doktor als sehr begabt.