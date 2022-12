Die Innsbrucker Kulturstrategie „apert“ aus

Innsbruck – Die Kulturstrategie Innsbruck 2030 wurde gestern vom Gemeinderat – erwartungsgemäß – beschlossen. Als Erfolg für die grüne Kulturstadträtin Uschi Schwarzl dürften das allerdings die wenigsten werten. Die Kulturstrategie war seit 2019, als sie qua Stadtsenatsbeschluss in Angriff genommen wurde, eines der zentralen Projekte Schwarzls. Sie hat dem zum Beschluss vorgelegten Strategiepapier auch zugestimmt, gab aber davor zu Protokoll, „dass es nicht ganz meines ist“. „Aber ich denke, dass das Papier eine Grundlage ist, um in den nächsten Jahren gute Kulturpolitik zu machen“, so Schwarzl. Für die von ihr eingebrachten Änderungsanträge, die etwa die Einführung eines nicht parteipolitisch besetzten Kulturbeirates, wie es ihn beim Land Tirol gibt, betrafen, fand sich keine Mehrheit.