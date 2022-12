Weißer US-Polizist wegen Totschlags von schwarzer Frau verurteilt

Fort Worth – In einem landesweit beachteten Kriminalprozess haben US-Geschworene einen weißen Polizisten des Totschlags an einer schwarzen Frau schuldig gesprochen. Die Jury verurteilte Aaron Dean am Donnerstag übereinstimmenden Medienberichten zufolge aber nicht wegen Mordes, wie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Dean könnten wegen der Tötung von Atatiana Jefferson im Jahr 2019 bis zu 20 Jahre Haft auferlegt werden. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.