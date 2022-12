Trümmerfeld in Berlin: Riesiges Aquarium im Sea Life geplatzt, geflutete Straßen und Verletzte

16 Meter hoch, eine Million Liter Wasser, 1500 Fische: Das Großaquarium im Sea Life am Berliner Dom ist eine bekannte Touristenattraktion. Doch ein großer Teil des Aquariums ist jetzt zerstört – wie das passieren konnte, ist noch unklar. Auch mehrere Hundert Hotelgäste sind betroffen. Es gibt Verletzte. Einsatzkräfte fanden ein Trümmerfeld vor.

Berlin – Das Großaquarium im Sea Life nahe dem Berliner Dom mit einer Million Liter Salzwasser und 1500 Fischen ist geplatzt. Dabei wurden am Freitagmorgen Teile des umgebenden Hotels zerstört. Hinweise auf einen gezielten, gewaltsamen Anschlag gab es laut Polizei zunächst nicht. Die Ursache sei bisher noch nicht bekannt, betonten Sprecher von Polizei und Feuerwehr.

Das weltweit größte zylindrische Aquarium ist an die Unterwasserwelt von Sea Life angebunden und stand mitten in einem Hotelkomplex.

Zwei Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ob es sich bei den beiden um Angestellte des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, handelte, oder um Hotelgäste, war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei sprach von einem sehr lauten Geräusch oder einem Knall, der zu hören war. Bei der Feuerwehr ging um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel ein. Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Straße geflogen. Große Mengen Wasser liefen aus und bis auf die Straße. Polizei und Feuerwehr waren seit dem Morgen mit jeweils etwa 100 Personen im Großeinsatz. Sie fanden ein Bild der Verwüstung vor:

Trümmerfeld in Berlin

Nach Angaben der Feuerwehr lief ein großer Teil des Wasser wohl durch die Türen im Erdgeschoss auf die Straße und dort in die Gullys. In den Kellergeschossen habe man nicht viel Wasser gefunden. Das zerstörte Erdgeschoss wurde mit Rettungshunden nach Menschen abgesucht.

Wegen der schweren Beschädigungen mussten auch die Gäste des umgebenden Hotels das Gebäude verlassen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Gegen 10.20 teilte die Polizei mit, dass das Hotel komplett geräumt sei. Knapp 300 Gäste und Hotelmitarbeiter seien evakuiert worden, so die Polizei. Einer der Hotelgäste twitterte ein Video der zerstörten Wassersäule. „Der Fischtank in meinem Hotel ist mitten in der Nacht explodiert", schrieb er dazu.