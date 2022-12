Ein ÖFB-Prestigeobjekt ja, aber nicht um jeden Preis

Die französische Fußball-Nationalmannschaft trifft regelmäßig vor Länderspielen in Clairefontaine zusammen, die der Deutschen am DFB-Campus in Frankfurt und Englands „Tree Lions“ im St. George’s Park von Burton. Kurzum: Es macht in einer Welt der Professionalisierung auch für Österreichs größten Sportfachverband, den ÖFB, durchaus Sinn, sich diesem Trend anzuschließen: Die Abläufe sind genormt, die handelnden Personen in ihrer gewohnten Umgebung, die technische Infrastruktur muss nicht mit jener eines Hotels in Einklang gebracht werden, die Nationalmannschaft hätte ihr Zuhause.