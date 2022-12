Corona-Hilfen: Momentum schätzt Überförderung auf 598 Millionen Euro

Wien – Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut schätzt, dass Österreichs Unternehmen in der Corona-Krise viel zu viel an Hilfsgeldern erhalten haben. Nach Auswertung der im Oktober veröffentlichten COFAG-Daten schätzt Momentum die „Überförderung“ auf 598 Mio. Euro. Diese Summe sei als „absolute Untergrenze“ anzusehen, heißt es in einer Analyse des Thinktanks.