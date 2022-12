Inflation in Österreich im November auf 10,6 Prozent gesunken

Wien – Die Inflation geht leicht zurück. In Österreich ist sie im November auf 10,6 Prozent gefallen - im Oktober hatte die Teuerungsrate im Jahresabstand 11 Prozent betragen. In der gesamten Eurozone haben sich die Preise im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,1 Prozent erhöht, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Im Vormonat Oktober hatte die Teuerung in der Eurozone mit 10,6 Prozent ein Rekordhoch markiert.