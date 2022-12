Willkommen auf der Muttereralm! – Familienschneespaß garantiert

Erreichbar ist das gemütliche Familienskigebiet mit 15 Pistenkilometern von Mutters und Götzens aus. Auch heuer hat die Bergbahn wieder zusätzlich in effektivere Beschneiung investiert, damit einem sicheren Schneevergnügen auf der Muttereralm nichts im Wege steht. Direkt an der Bergstation der Muttereralmbahn lädt das Kinderland mit verschieden langen Förderbändern zu ersten Fahrversuchen ein. Egal ob Anfänger oder Wiedereinsteiger, hier sind die Bedingungen optimal, um schnell Fortschritte auf Ski oder Snowboard zu machen. Wer dabei professionelle Unterstützung benötigt, der kann sich direkt vor Ort an die Skischulen wenden. Kleine Skiprofis stellen ihr Können dann beim Almbodenlift unter Beweis. Außerdem lockt der Märchenwald der Skischule für spannende Abwechslung. Sportliche Skifahrer und Snowboarder werden auf den Pisten um das Pfriemesköpfl und die Nockspitzbahn gefordert. Ein vollausgestatteter Skiverleih (Die Boerse) bietet sowohl Schneesporteinsteigern als auch Profis das richtige Equipment.

Gleich zwei Rodelbahnen bieten Spaß und Action für die ganze Familie. Familien mit Kindern erfreuen sich an der gemütlichen Familienrodelbahn, die von der Bergstation bis zur Mittelstation führt. Für ambitionierte Rodler gibt es die Sportrodelbahn – mit fast 5 km Länge führt die durch den Winterwald von der Bergstation bis zur Talstation der Muttereralmbahn . Wer keine eigene Rodel hat, der kann sich eine im Shop an der Talstation der Muttereralmbahn ausleihen.

Alle Tickets für die Muttereralm können ab diesem Winter auch online gekauft werden. Mehrtageskarten sind nur mehr online und zu flexiblen Preisen erhältlich. Beispiel: Der Tagesskipass für Erwachsene kostet an der Kassa € 44,- Online gibt es die Tageskarte bereits ab 15 €. Dieser Tagespreis ist abhängig von verschiedenen Faktoren also flexibel. Aber eines ist sicher: Je früher Sie einen Skipass kaufen, desto günstiger. Bei Bedarf kann der Skipass gegen eine symbolische Gebühr storniert werden. Gekauft werden können die Tickets über das Online Portal Gopass.travel. Dort ist eine einmalige Registrierung notwendig, um den Skipass zu kaufen. Die Gopass-Karte erhält man erstmalig an der Kassa im Skigebiet. Danach können weitere Tickets online auf die Gopass-Karte gebucht und direkt im Skigebiet eingesetzt werden. Die MitarbeiterInnen an der Kassa sind bei Fragen gerne behilflich.