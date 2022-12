Freispruch für Rapper RAF Camora vom Raufhandel in Wien

Wien – Der Rap- und Dancehall-Musiker RAF Camora sowie ein Bekannter sind am Freitag vom Vorwurf des Raufhandels freigesprochen worden. Der 38-Jährige und sein Freund mussten sich vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten, weil sie im vergangenen Frühsommer den Angestellten eines Würstelstandes in der Leopoldstadt zusammengeschlagen haben sollen. Zeugen und das Opfer entlasteten die beiden jedoch. Der Freispruch ist bereits rechtskräftig.

Zu der Schlägerei war es am 17. Juni beim Prater gekommen, als der Musiker und weitere Teilnehmer eines Videodrehs für den Song "Letztes Mal" hungrig zu dem Würstelstand kamen, um Hot Dogs zu bestellen. Der Betreiber des Standes gab jedoch kund, kein Gebäck mehr zu haben. Daraufhin kam es zu dem Disput. Es fielen gegenseitige rüde Beschimpfungen, ehe einer von RAF Camoras Begleitern zunächst eine E-Zigarette und dann einen Aschenbecher in den Würstelstand schoss. Der Mann, der den Streit angezettelt haben soll, konnte wegen eines positiven Corona-Tests nicht vor Gericht erscheinen. Sein Verfahren wurde heute ausgeschieden.

Die Lage beim Prater eskalierte, der Würstelverkäufer habe mit dem Messer geschwungen und sei damit dann auch aus dem Stand gerannt, um auf den Mann loszugehen. "Ich habe mir nur gedacht: Krass", sagte RAF Camora alias Raphael Ragucci bei seiner Aussage vor Richter Patrick Aulebauer. Er meinte, die Aggression sei vom Wurstverkäufer ausgegangen. "Der war on fire", so der 38-Jährige, der morgen bereits wieder in Stuttgart auftritt. Der Musiker meinte noch zu seinen Begleitern: "Lass gehen. Lass abhauen."