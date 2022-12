Raketenangriffe auf ukrainische Infrastruktur in mehreren Regionen

Russland nimmt erneut Energieinfrastruktur ins Visier. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS gab es Tote bei einem ukrainischen Raketenangriff auf Luhansk.

Kiew, Moskau – Russland hat am Freitag zahlreiche Regionen der Ukraine mit den schwersten Raketenangriffen seit Wochen überzogen. In weiten Teilen des Landes herrschte Luftalarm. Auch in der Hauptstadt Kiew gab es nach dem Einsatz der Flugabwehr Berichte über Explosionen. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte die Angriffe im Nachrichtendienst Telegram und rief die Menschen auf, Schutz zu suchen.

Die Metro in der Hauptstadt stellte den Verkehr ein, sie diente als Bunker. In Kiew fielen Licht, Wasser und Heizung aus, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur aus der Drei-Millionen-Metropole berichtete. Medien sprachen von etwa 70 Raketenangriffen auf die Ukraine.

Zahlreiche Regionen meldeten Raketenbeschuss, darunter Saporischschja, Mykolajiw, Winnyzja, Poltawa, Dnipropetrowsk und Charkiw. Demnach nahm Russland erneut besonders die Energieinfrastruktur ins Visier. In der südostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih wurden den Behörden zufolge zwei Menschen infolge der Raketenangriffe getötet und fünf verletzt, als ein Haus getroffen wurde. Zahlreiche Gebiete meldeten Stromausfälle.

Zivilisten in Kiew suchen während eines Luftangriffs in einer U-Bahn Schutz. © Dimitar DILKOFF/AFP

Die Präsidialverwaltung in Kiew teilte mit, dass landesweit auf Notversorgung im Energiebereich umgestellt werde. Sie rief die Menschen, die oft in Kälte und Dunkelheit sitzen, wegen der seit Wochen laufenden Angriffe, zu Verständnis auf. Es gebe Schutz- und Wärmestellen im Land, wohin sie kommen könnten. Notfalldienste würden zudem daran arbeiten, die getroffenen und beschädigten Energieanlagen zu reparieren.

Energieminister German Galuschtschenko bestätigte Einschläge in Objekte der Energieinfrastruktur im Süden und Osten des Landes. "Es finden Notabschaltungen des Stroms statt", schrieb er bei Facebook. Es handelte sich um eine der schwersten Attacken seit Beginn der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes am 10. Oktober.

Papst: "Krieg ist Niederlage für die ganze Menschheit" Papst Franziskus betrachtet Krieg als "Niederlage" für die ganze Menschheit. In seiner Friedensbotschaft zum 1. Jänner 2023, die der Vatikan am Freitag veröffentlichte, bezeichnete der Pontifex den Ukraine-Konflikt als "schreckliches Unglück" für die Welt, das von "schuldhaften menschlichen Entscheidungen" gesteuert sei. "Der Krieg in der Ukraine rafft unschuldige Opfer hinweg und verbreitet Unsicherheit, nicht nur für die direkt Betroffenen, sondern in diffuser und unterschiedsloser Weise für alle, auch für diejenigen, die Tausende von Kilometern entfernt unter seinen Nebenwirkungen leiden - man denke bloß an die Getreidelieferungen und an die Kraftstoffpreise", so der Papst.

Bei einem Luftangriff auf die Stadt Cherson wurde nach Angaben des Ukrainischen Roten Kreuzes eine Mitarbeiterin der Organisation getötet. Der Leiter der österreichischen Delegation des Roten Kreuzes, Jürgen Högl, drückte in einer Aussendung sein Mitgefühl aus: "Es sind Momente wie diese, wo es mir und meinen Kolleginnen und Kollegen schwerfällt, positiv zu bleiben", so Högl. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits am Donnerstagabend von dem Vorfall berichtet.

Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die von russischen Truppen kontrollierte Region Luhansk im Osten der Ukraine sind einer Meldung der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. 23 weitere Menschen seien verletzt worden, als Raketen in dem Dorf Lantratiwka eingeschlagen seien. TASS berief sich auf nicht näher bezeichnete Quellen der Rettungsdienste. Es sei ein Gebäude in dem Ort zerstört worden, unter den Trümmern seien einige Menschen eingeschlossen, hieß es weiter.

Putin trifft Lukaschenko in Minsk

Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Montag bei seinem ersten Besuch in Belarus seit Jahren Machthaber Alexander Lukaschenko in Minsk treffen. Gesprochen werden solle über die strategische Partnerschaft der beiden Länder, die einen Unionsstaat bilden, sowie über regionale und internationalen Fragen, teilte der Kreml am Freitag in Moskau mit. Die Visite wird als Arbeitsbesuch eingestuft. An der Reise sollen auch mehrere Mitglieder der russischen Regierung teilnehmen.

Putin und Lukaschenko bei einem Treffen im September in Sotschi. © APA/AFP/SPUTNIK/GAVRIIL GRIGOROV

Zunächst sind nach Angaben aus Minsk Verhandlungen in größerer Runde geplant, ehe sich Putin und Lukaschenko dann zu Einzelgesprächen zurückziehen. Belarus ist wirtschaftlich von Russland abhängig, Lukaschenko lebt von Putins Krediten. Zudem haben vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beide Ex-Sowjetrepubliken ihre militärische Zusammenarbeit deutlich ausgebaut. Belarus stellt etwa seine Militärbasen für Angriffe auf die Ukraine zur Verfügung.