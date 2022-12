Wasser-Beobachtungs-Satellit der NASA in Kalifornien gestartet

Fast alle Wasserflächen auf der Erde sollen damit vermessen werden. An der Mission sind neben der NASA auch die Raumfahrtbehörden Frankreichs, Kanadas und Großbritanniens beteiligt.

Washington – Mit einem neuen Satelliten will die US-Raumfahrtbehörde NASA erstmals fast alle Wasserflächen auf der Erde vermessen. Die Mission "SWOT" (Surface Water and Ocean Topography) sei am Freitag gestartet, hieß es von der NASA.