Sprengstofffund in Dornbirn gibt Ermittlern weiter Rätsel auf

Dornbirn – Der Fund von Waffen und sprengstofffähigem Material in der Wohnung eines verstorbenen Dornbirners am Donnerstag gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Seitens der Exekutive rechnete man mit längeren Ermittlungen. Noch am Donnerstag schlossen die Beamten des Entschärfungsdienstes die Sicherung des Materials ab, im Laufe des Freitags werden die explosiven Funde mit großer Vorsicht und in mehreren Fahrten in einem speziellen Behälter abtransportiert und zur Entschärfung gebracht.

Daher werden die Arbeiten wohl noch den ganzen Freitag in Anspruch nehmen, so ein Polizeisprecher am Vormittag. Die Wohnungen im Stockwerk über dem Keller sind am Donnerstag aus Sicherheitsgründen evakuiert worden, die Bewohner konnten in der Nacht auf Freitag nicht zurück. Ob sie eine weitere Nacht woanders Quartier finden müssen, hänge vom Fortschritt der Arbeiten ab, hieß es bei der Exekutive.