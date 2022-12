Tiroler Schüler lassen die Roboter tanzen: Wettbewerb ganz im Zeichen der Energie

Auf einem bunten Untergrund fahren kleine Fahrzeuge autonom umher. Gespannt, beinahe etwas nervös, verfolgen sechs Kinder das Marsrover-ähnliche Gefährt. „Jawohl! Das Kraftwerk funktioniert. Der Roboter wurde richtig platziert und natürlich auch programmiert“, ruft ein Mann euphorisch in das Mikrofon im Festsaal des bfi Innsbruck. Die Kinder jubeln und fallen sich in die Arme. Von den Zuschauern gibt es Applaus.

Was im ersten Moment wie das Spielen auf einem Autoteppich im Jahr 2022 wirkt, ist ein internationales Bildungsprogramm. Denn im Rahmen der „First Lego League Challenge“ (FLL) werden von Kindern zwischen neun und 16 Jahren einige Kompetenzen abverlangt. „Wir wollen damit so genannte Mint-Fächer, wie Informatik, fördern“, erklärt Organisator Anton Dippel vom bfi Tirol. Mit einem Lego-Grundset, das u.a. einen programmierbaren Stein beinhaltet, muss vom Schulstart bis zum Beginn der Challenge am 1. Dezember von den Nachwuchs-Ingenieuren ein autonomer Roboter geplant, konstruiert und programmiert werden. „Die Schüler können sich dabei überlegen, wo sie z. B. Sensoren anbringen und wie ihr Roboter ausschauen soll. Es gibt dafür eine Million Möglichkeiten“, so Dippel.