„Akt der Solidarität": Selenskyj und Ukrainer erhalten Karlspreis

Kanzler, Könige und Präsidenten haben bereits den Karlspreis erhalten. Nun geht die renommierte Auszeichnung für Verdienste um Europa aus Aachen an ein Volk im Krieg – an die Ukrainerinnen und Ukrainer. Zugleich wird ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj geehrt.

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk bekommen den Karlspreis 2023 für Verdienste um Europa. Das gaben das Karlspreisdirektorium und die Stadt Aachen am Freitag bekannt. "Wir betrachten die Karlspreisverleihung 2023 als einen Akt der Solidarität mit der Ukraine", erklärte der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums, Jürgen Linden. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen – und "in der derzeitigen europäischen Situation" habe man auch keine Alternative dazu gesehen.

In der genauen Begründung hieß es, dass das ukrainische Volk unter Selenskyjs Führung nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger verteidige, "sondern auch Europa und die europäischen Werte". Mit der Verleihung werde unterstrichen, dass die Ukraine Teil Europas sei. Bevölkerung und Regierungsvertreter verdienten "die Ermutigung", "rasch Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union zu führen". Über Selenskyj hieß es, er sei "Diplomat, Aufrüttler und, wenn es nach seiner Auffassung sein soll, auch wortstarker Kritiker".

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, sprach von einer riesigen Ehre. "Für mich persönlich ist es ein sehr wichtiges Zeichen der Unterstützung der Ukraine, ein besonderes Zeichen der Solidarität mit unserem Land und unserem Volk", sagte er in einer Videoschalte nach Aachen. Die Entscheidung "ermutigt uns in unserem Kampf um demokratische und europäische Werte. Um die Freiheit und um zukünftiges friedliches Leben."